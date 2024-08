Uma mão amiga Notícia

O que fazem as consultoras de amamentação, que oferecem suporte e orientação às mães na lactação

Profissionais auxiliam as mulheres a encontrarem estratégias para alimentar os bebês de forma eficazes e com menos sofrimento. No âmbito do Agosto Dourado, chama-se atenção para os benefícios do aleitamento tanto para os bebês como para as mamães

16/08/2024 - 16h32min Atualizada em 16/08/2024 - 17h45min