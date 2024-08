Saúde mental Notícia

Fernanda Paes Leme fala sobre uso de remédio psiquiátrico durante gravidez: "Para não me afundar"

Atriz relatou que, no período da gestação, foi diagnosticada com um quadro depressivo. Ela iniciou o tratamento antes do nascimento da filha

21/08/2024 - 11h18min Atualizada em 21/08/2024 - 11h20min