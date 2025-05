Alcaraz vence Khachanov e vai às quartas do Masters 1000 de Roma

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 3 do mundo, sofreu para vencer o russo Karen Khachanov (N.24) nesta terça-feira (13) e se classificar para as quartas de final do Masters 1000 de Roma.

Ausente no ano passado por lesão, Alcaraz participa pela segunda vez do Masters 1000 de Roma, considerado o principal teste antes de Roland Garros, que começará daqui a duas semanas.

Tudo parecia encaminhado para que Alcaraz avançasse às quartas de final quando conseguiu uma quebra no quinto game da segunda parcial e abriu vantagem, mas o número 3 do mundo sofreu um de seus habituais "apagões", com 17 erros não forçados no set, e Khachanov venceu quatro games seguidos para empatar a partida.