"Relação entre Brasil e China nunca foi tão necessária", diz Lula após encontro com Xi Jinping

Lula se reuniu com Xi Junping nesta terça-feira (13).

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, nesta terça-feira (13), ao lado do presidente da China, Xi Jinping , que a "relação entre Brasil e China nunca foi tão necessária". Segundo ele, os dois países estão "dispostos a unir suas vozes contra o unilateralismo e o protecionismo".

Mesmo sem mencionar o nome do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em nenhum momento de sua declaração à imprensa após assinatura de atos com o governo chinês, Lula fez referência à política tarifária do americano. Disse que "guerras comerciais não têm vencedores":