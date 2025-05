México desenvolve tortilha para combater desnutrição e falta de geladeiras

Gómez e sua equipe desenvolveram a fórmula com farinha de trigo e probióticos, microrganismos presentes em alimentos como o iogurte. Este ingrediente fermentado é saudável e conserva a tortilha por até um mês sem refrigeração, muito mais do que uma feita em casa.

As tortilhas são consumidas por 98% dos 129 milhões de habitantes do México, dos quais a maioria compra a variedade fresca de milho de pequenas fábricas locais para uma variedade de preparações, como os tacos.

Em sua casa com paredes de madeira e teto de zinco, no município de Oxchuc (Chiapas, sul), Sánchez acende seu fogão a lenha e pendura pedaços de carne bovina para conservá-los com a ajuda da fumaça.

Chiapas, com uma grande população indígena, é o estado com a menor porcentagem de domicílios com geladeiras no México (64,6%). Sua temperatura máxima média aumentou de 30,1 ºC para 32 ºC entre 2014 e 2024, e metade de seu território é vulnerável às mudanças climáticas, segundo estimativas oficiais.