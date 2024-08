Agora que o mundo é nosso, vamos retroceder por causa da maternidade? 

A atriz Dani Calabresa fez barulho ao postar um vídeo nas redes. Disse ter saudade do tempo em que romantizavam a maternidade, pois agora as mulheres estão dando a real sobre amamentação, noites insones, depressão pós-parto. Resultado: ela está com medo de ser mãe. Por coincidência, eu estava terminando de ler Três Camadas de Noite, ótimo livro da Vanessa Bárbara, que revela os bastidores da chegada de um bebê. Se eu tivesse lido 30 anos atrás, ficaria em pânico como a Dani.