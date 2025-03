Seria pedir demais que voltássemos a ter uma vida amena, ponderada, sem tanta ansiedade? 

No outono passado, as águas do Guaíba invadiram a cidade em que moro e foi trágico. No último verão, as pessoas por pouco não desabavam na rua pelo calor asfixiante. No mundo inteiro, ou se está congelando, ou derretendo, ou fugindo de tornados, enchentes e deslizamentos. Quando temos um dia coerente com a estação, a gente até estranha. O extremo é o novo normal.