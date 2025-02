Nós, Baby Boomers da pré-história, preferimos os finais felizes 

Era uma amiga nossa, da época do colégio. Morava em um apartamento pequeno, mas era dela. Quitado. Hoje os jovens não consideram a posse um benefício, mas quem nasceu nos anos 1960 sabe que ter um imóvel para chamar de seu era o objetivo de uma vida – que nossa amiga só atingiu aos 50 anos. Por isso, o espanto quando ela um dia nos chamou em sua casa para anunciar que iria morar com o homem que havia conhecido no Tinder. Colocaria seu apartamento à venda.