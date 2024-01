Na hierarquia de importância das relações, é comum sermos levados a acreditar que o topo do ranking precisa ser ocupado prioritariamente por família, filhos e parceria romântica, ao passo que amizades seriam menos dignas de receber investimento de tempo e carinho. Nadando contra essa correnteza está a jornalista Larissa Magrisso, criadora da plataforma Lúcidas, projeto que reúne dados, propõe discussões e tenta mostrar que as amizades entre mulheres merecem o mesmo status que costuma ser dado para as outras relações pessoais.