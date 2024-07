Como a Iza Notícia

Quais os direitos da mulher e do bebê em caso de separação durante a gravidez? Especialista explica

Gestantes podem entrar com ação judicial para receber alimentos gravídicos, que são pagamentos financeiros mensais, de acordo com a realidade do genitor. Advogada responde a dúvidas sobre a questão

11/07/2024 - 17h41min Atualizada em 11/07/2024 - 17h43min