Preta Gil, Luísa Sonza e mais: além de Iza, outras famosas que falaram publicamente sobre terem sido traídas

Grávida de seis meses, a artista anunciou o fim do namoro com o jogador Yuri Lima após ter acesso a conversas íntimas do atleta com outra mulher

11/07/2024 - 11h35min Atualizada em 11/07/2024 - 11h38min