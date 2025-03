Jornal russo Izvestia anuncia que um de seus correspondentes morreu na Ucrânia

Um correspondente de guerra do Izvestia, o principal jornal da Rússia, morreu nesta segunda-feira (24) na Ucrânia, anunciou o veículo.

"O correspondente do Izvestia, Alexander Fedorchak, foi assassinado na área de operação militar especial", noticiou o Izvestia, empregando o termo utilizado pelo governo russo para sua ofensiva em larga escala na Ucrânia. Ainda segundo o jornal, Fedorchak morreu "na região de Kharkiv".

"Essa informação foi revelada na segunda-feira 24 de março", acrescentou o Izvestia, sem indicar se esse também é o dia da morte do jornalista.

Alexander Fedorchak trabalhava ao redor de Kupiansk, na região de Kharkiv, localizada no nordeste da Ucrânia, disse o Izvestia.

As tropas do Kremlin agora estão perto de Kupiansk, cidade que tinha 25.000 habitantes antes do conflito e é o principal bastião ucraniano nessa região.