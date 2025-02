Comitiva de Caxias está em Recife para imersão em cidades inteligentes

O prefeito Adiló Didomenico (PSDB) está em viagem a Recife (PE) para participar da Imersão em Cidades Inteligentes . A Capital pernambucana é considerada uma das cidades mais conectadas do país, e Caxias vem desenvolvendo projetos nessa área nos últimos anos.

Plataforma já está em contratação

Caxias já selecionou uma empresa para fornecer e implantar uma plataforma digital que permitirá digitalizar e integrar todos os setores da prefeitura, inclusive com atendimento externo, como o Alô Caxias. Segundo a secretária de Administração, Tecnologia e Inovação, Grégora Fortuna dos Passos, a viagem vai permitir agilizar a implantação, que tem prazo contratual de oito meses a partir do início.

Além de Grégora e Adiló, integram a comitiva o procurador-geral do município, Adriano Tacca, o secretário de Gestão Urbana, Rodrigo Webber, a chefe de comunicação, Fabiana de Lucena, e a coordenadora de marketing digital do Município, Andréia Copini. O grupo retorna no sábado (22).