Vereadores Elói Frizzo e Daiane Melo protagonizam debates sobre barragens na Câmara de Caxias

O assunto da segurança das barragens de Caxias voltou ao plenário da Câmara na manhã desta quinta-feira (20), com os vereadores Edio Elói Frizzo (PSB) e Daiane Melo (PL) no centro das conversas. As manifestações ocorreram durante a debate dos parlamentares para a criação de uma frente parlamentar dedicada ao tema, proposta por Daiane.