Vídeo e comentários nas redes sociais geram desabafo e tensão na Câmara de Vereadores de Caxias

Vereadores fizeram cobrança por respeito Luan Hagge / Divulgação

Os resquícios do embate entre os vereadores Bortola (PP) e Elói Frizzo (PSB) na última quinta-feira (20) já permitiam prever que a sessão desta terça-feira (25) na Câmara de Caxias não seria de ânimos absolutamente serenos. Mas foi um vídeo publicado pelo vereador Hiago Morandi (PL) no fim de semana que ditou o tom das discussões.

A publicação tinha como tema o projeto de reformulação do imposto de renda. Na postagem, trecho do pronunciamento de Hiago na quinta era sobreposto com imagens e animações ironizando as reações da vereadora Andressa Marques (PCdoB).

Colega de bancada de Andressa, Claudio Libardi (PCdoB) usou a tribuna para cobrar respeito à colega e às demais mulheres da Casa, mostrando, inclusive, comentários com ofensas pessoais e à aparência de Andressa.

— Não é possível que um homem tenha que vir a essa tribuna para falar que os outros homens desta casa devem parar de reproduzir isso nas suas redes sociais. Eu não aguento mais ser vereador nesta cidade. Porque eu não faço nada do que a lei determina. Eu simplesmente fico ouvindo bobagem — desabafou.

Leia Mais Debate sobre o Imposto de Renda acirra os ânimos na Câmara de Caxias; veja esse e outros destaques da política

O pronunciamento seguiu em tom emocionado — Libardi e outros vereadores, como Aldonei Machado (PSDB), foram às lágrimas — e o parlamentar pediu providências a partir de um ofício encaminhado após um episódio de quinta-feira. Outra solicitação foi para que haja intimação de assessores parlamentares que fizeram as imagens de Andressa no plenário.

Aliás

É visível o entrosamento entre Libardi e Andressa Marques. Integrada apenas por ambos, a bancada do PCdoB se mostra uma das mais afinadas da legislatura até o momento.

Resposta

Embora não tenha sido citado nominalmente pelos colegas, Hiago Morandi (PL) subiu à tribuna para responder às cobranças. Também apresentou ataques ofensivos à colega de partido Daiane Mello e disse não ter controle sobre os comentários da postagem que serviu de mural para as ofensas. E finalizou, dirigindo-se aos colegas do PCdoB:

— Aqui não é clube de mães, não tem problema falar qualquer coisa sobre mim, mas, lembrando, vereador Claudio, aqui não estamos no Fórum, e lembrando, vereadora Andressa, não estamos no DCE. Aqui é coisa de gente grande.

Em aparte à declaração de Hiago, o vereador Calebe Garbin (PP), que fez comentário no vídeo do colega do PL, pediu que não haja generalizações nas acusações de machismo.

Alerta no início da sessão

Possivelmente já antevendo o tom da sessão, o presidente Lucas Caregnato (PT) pediu, no início dos trabalhos, respeito entre os colegas. Sem mencionar o vídeo debatido mais tarde, ele também disse que o aumento no número de assessores, que entrou em vigor neste ano, não foi aprovado para que os auxiliares gravem os demais vereadores.

Os ânimos têm se estremecido de forma acelerada nas últimas semanas. Muito em consequência de (ou para) publicações nas redes sociais.

Desdobramentos

Apesar de não ter entrado no debate, a discussão entre Frizzo e Bortola não está superada. O vereador do PSB diz que vai buscar reparação judicial pelas acusações do colega do PP na quinta-feira.