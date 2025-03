Secretários e vereadores de Caxias vão se enfrentar em jogo de futsal

Quadra do ginásio foi ampliada. Gisele Nozari / Divulgação

Secretários e servidores do Executivo irão enfrentar vereadores e servidores da Câmara em um jogo de futsal festivo para entrega das obras de melhorias do ginásio do Enxutão, em Caxias. Será nesta sexta-feira (28), com times mistos e início previsto para as 20h30min.

Antes, terá ainda jogo sub-13 entre as escolinhas Bella Futsal e Top Sport Futsal. Toda programação começa às 19h.

O evento tem ingresso solidário, com doação de 1 kg de alimento não perecível para o Banco de Alimentos. O enxutão passou por melhorias no piso, no telhado e ampliação da quadra.

Encontro entre Adiló e Rigotto

Reunião ocorreu no gabinete de Adiló Fabiana de Lucena / Divulgação

O prefeito Adiló Didomenico e o vice, Edson Néspolo, receberam a visita do ex-governador Germano Rigotto (MDB). A reunião ocorreu nesta terça-feira (25) no gabinete do prefeito.

Foi uma visita institucional. Rigotto apoiou a candidatura de Adiló no segundo turno, inclusive participando do programa eleitoral. O secretário da Casa Civil, Roneide Dornelles, também participou da conversa. Ele integrou a gestão de Rigotto no governo do Estado.

O encontro contou ainda com a presença de Felipe Gremelmaier, um dos principais nomes do MDB na atual administração do município.

Servidores de Gramado terão reajuste de 7%

Os servidores do Executivo e do Legislativo de Gramado, além da Gramadotur, terão reajuste de 7% já na folha de pagamento de março. A lei encaminhada pelo Executivo foi aprovada em sessão extraordinária da Câmara nesta quarta-feira (26).

Debate sobre habitação

Nesta quinta-feira (26), representantes da Secretaria de Habitação terão uma reunião preparatória para as pré-conferências que irão tratar de políticas do setor. O encontro com os presidentes de bairros será às 18h30min na sede da União das Associações de Bairro (UAB).

A partir da primeira conversa, serão organizadas reuniões prévias para a Conferência Municipal da Habitação, marcada para maio na Câmara de Vereadores. O encontro final tem o objetivo de definir diretrizes para o Plano de Ação Habitacional de Caxias.