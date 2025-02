Avião da Latam colide com pássaro durante decolagem e precisa fazer pouso de emergência no RJ

Bico da aeronave teve grande estrago ao colidir com pássaro durante a decolagem.

Um avião modelo Airbus A321 da companhia aérea Latam colidiu com um pássaro durante a decolagem, nesta quinta-feira (20), no Aeroporto Tom Jobim, o Galeão, no Rio de Janeiro. A aeronave tinha, como destino, o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.