Downdetector registrou pico de notificações de instabilidade no Bradesco por volta das 8h40min.

O aplicativo do banco Bradesco enfrenta instabilidade na manhã desta quinta-feira (20).

De acordo com o site Downdetector , plataforma que monitora serviços online, os primeiros relatos surgiram por volta das 8h40min, atingindo um pico de 1.134 notificações.

No Google Trends, termos como "aplicativo bradesco fora do ar" e "bradesco fora do ar" registraram um aumento repentino.