A Comissão Comunitária da Festa da Uva divulgou, em coletiva de imprensa na manhã desta terça-feira (11), o balanço com dados financeiros do evento, realizado entre os dias 15 de fevereiro e 3 de março deste ano em Caxias do Sul. A 34ª edição teve resultado positivo, com lucro de R$ 1,5 milhão. O levantamento considera verbas federais e estaduais da Lei de Incentivo à Cultura (LIC), patrocínios, venda de ingresso e de espaço físico para expositores, além de convênio com a prefeitura.