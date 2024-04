A Comissão Comunitária da Festa da Uva espera divulgar em meados de julho o balanço financeiro da edição deste ano, cerca de quatro meses após o fim do evento. O motivo é que somente neste período será possível fechar as contas dos custos e do valor arrecadado. De acordo com o presidente da Comissão Comunitária, Fernando Bertotto, a organização ainda está recebendo verbas de patrocínio que haviam sido acordadas. Ele também acrescenta que ainda não é possível estimar se a festa teve lucro ou prejuízo.