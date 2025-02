Adiló volta a adotar o "prefeito tatu" ao falar de obras previstas para Caxias

Aliás

Entre as obras previstas e também tratadas na campanha eleitoral, o recapeamento asfáltico segue com trechos inconclusos em vários pontos da cidade. Vias como as ruas Carlos Bianchini e Ernesto Casara e a Avenida Rossetti estão apenas com a camada de regularização, aplicada para nivelamento antes do asfalto definitivo. Também há pontos sem sinalização.