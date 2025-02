Petróleo sobe impulsionado pela demanda americana

Os preços do petróleo subiram nesta quinta-feira (20), impulsionados pelo mais recente relatório sobre os estoques de petróleo nos Estados Unidos, enquanto o mercado acompanha de perto as discussões sobre a guerra na Ucrânia.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte, para entrega em abril, subiu 0,58%, chegando a 76,48 dólares. Já o West Texas Intermediate (WTI), referência nos Estados Unidos, para entrega em março, teve alta de 0,44%, atingindo 72,57 dólares.