Na manhã desta quinta-feira (28), os motoristas que passavam pela RS-122, no km 88, entre Caxias do Sul e Flores da Cunha, puderam observar faixas penduradas pela passarela de pedestres de São Gotardo. Quatro faixas contêm os dizeres: "O povo da Serra faz a roda girar e a CSG pare e pare"; "CSG queremos ressarcimento do tempo parado nas rodovias"; "Fim do pare e siga"; e "Duplicação da RS-122 já!!".