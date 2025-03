Prefeitura de Caxias do Sul estuda formato de ocupação de área do Horti Serra, em Fazenda Souza

A prefeitura de Caxias do Sul estuda o formato de ocupação do terreno do Horti Serra Gaúcha , em Fazenda Souza. Trata-se de uma área de sete hectares que foi repassada pelo governo estadual, mediante termo de cooperação em 2022. O espaço está localizado junto ao Centro Estadual de Diagnóstico e Pesquisa em Alimentos e Bebidas, antiga Fepagro.

Segundo o secretário da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Rudimar Menegotto, a edição de retomada do evento , em 21 de março, servirá para apresentação da área para a comunidade. Segundo ele, o terreno foi preparado com terraplanagem, pontos de irrigação e construção de ruas.

— A ideia agora é de apresentar a área , mostrar o projeto, como a gente fez, o espaço de disposição de máquinas, o espaço onde vai ter as áreas de plantio, enfim, para que as empresas depois mostrem o seu interesse e para que possam fazer experiências lá — acrescenta Menegotto.

Áreas demonstrativas

Programação Horti Serra 2025

Na edição de retomada, em 21 de março, as atividades do 7º Horti Serra Gaúcha serão divididas em dois locais: em Fazenda Souza, pela manhã, com abertura e estações demonstrativas; e nos Pavilhões da Festa da Uva, à tarde, com painéis e outras atividades.