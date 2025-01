Britânico ligado à família real é morto em ataque em Nova Orleans

Um britânico de 31 anos, que era enteado da ex-babá dos príncipes William e Harry, é uma das 14 vítimas do ataque islamista em Nova Orleans nas comemorações do Ano Novo, anunciou a polícia britânica neste sábado (4).

Charles III está "profundamente triste" com a morte de Edward Pettifer, informou a agência britânica PA Media. O monarca entrou em contato com a família da vítima para oferecer suas condolências.

A Polícia Metropolitana disse que estava apoiando os familiares da vítima, ajudando-a no processo de repatriação do corpo do homem de 31 anos para o Reino Unido.

Quatorze pessoas foram mortas e cerca de 30 ficaram feridas no ataque, que ocorreu no bairro turístico French Quarter de Nova Orleans, no sul dos EUA, na véspera do Ano Novo.