Conheça as duas equipes de transição de um Governo Adiló para outro Governo Adiló em Caxias

Vai haver mesmo transição entre um Governo Adiló (o atual) para outro Governo Adiló (o próximo), em Caxias do Sul. As equipes já estão formadas. A do atual governo é composta pela vice, Paula Ioris, pela chefe de gabinete, Grégora Fortuna, e pelos secretários de Governo, Flávio Cassina, de Gestão e Finanças, Milton Balbinot, de Recursos Humanos e Logística, Ronaldo Boniatti, e pelo procurador-geral, Adriano Tacca. A equipe do futuro governo tem o vice, Edson Néspolo, o deputado estadual Neri, o Carteiro, o assessor de Neri, Márcio Amaral, e outra vez Grégora.