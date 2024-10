Eleições 2024 Notícia

PSDB cresce no RS, mas baixo desempenho nacional pode influenciar planos de Eduardo Leite

Partido perdeu mais de duas centenas de prefeituras no Brasil, pressionado pelo avanço do bolsonarismo e do PSD. No Estado, apesar da derrota em Pelotas, terra do governador, os tucanos ampliaram a representatividade