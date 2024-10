Eleições 2024

Ricardo Nunes diz que espera herdar eleitores de Pablo Marçal no segundo turno

Atual prefeito da capital paulista, o candidato do MDB ficou em primeiro lugar nas votações de domingo, com 29,48% dos votos. Já o ex-coach ficou de fora da disputa, com 28,14%

07/10/2024 - 14h49min Atualizada em 07/10/2024 - 14h54min