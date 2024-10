A hegemonia tucana em Pelotas, no berço eleitoral do governador Eduardo Leite, chegou ao fim, após mais de uma década na prefeitura do quarto maior colégio eleitoral do Rio Grande do Sul. Fernando Marroni (PT), que tenta retornar ao cargo que ocupou entre 2001 e 2004 no município, recebeu 39,60% dos votos e chega ao segundo turno contra Marciano Perondi (PL).