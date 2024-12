Fórum de Segurança Pública defende decreto que regula força policial no país: "Não pode ficar à mercê dos interesses partidários"

Entidade afirma que publicação regulamenta normas já existentes. Anselmo Cunha / Agencia RBS

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) divulgou, nesta quinta-feira (26), nota defendendo o decreto federal que regula o uso da força pelas polícias de todo o país.

O documento também rebate o posicionamento de governadores contrários à medida, afirmando que segurança pública "não pode ficar à mercê dos ventos dos interesses partidários".

No documento, o FBSP, entidade que reúne pesquisadores do assunto, cita que a publicação regulamenta normas já existentes e coloca o Brasil em conformidade com os instrumentos legais internacionais, dos quais o Brasil é parte e signatário, como medidas firmadas em assembleias das Nações Unidas (ONU).

O documento (completo no fim da reportagem) afirma que:

"O Fórum Brasileiro de Segurança Pública entende que, ao contrário de declarações de alguns governadores contra a edição do Decreto 12.341, a atribuição de regulamentação dos tratados internacionais aos quais o Brasil é signatário, fato que só ocorre após a aprovação pelo Congresso Nacional, é atribuição exclusiva da União e não configura usurpação e/ou invasão de competências dos estados e do Distrito Federal em matéria de Segurança Pública. [...] Segurança Pública é um Direito Social essencial e não pode ficar à mercê dos ventos dos interesses partidários, sejam eles à direita, ao centro ou à esquerda do espectro ideológico".

Relembre o decreto

O decreto 12.341 foi assinado pelo presidente Lula e pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, na segunda-feira (23) e afirma que arma de fogo só poderá ser usada por profissionais da segurança pública como último recurso.

Leia Mais Governo federal publica decreto com regras para disciplinar uso da força pelas polícias

Até o momento, três governadores se posicionaram contra a medida, afirmando que observam no texto intromissão do governo federal em área de atribuição dos Estados. São eles Ronaldo Caiado (União Brasil,)de Goiás, Ibaneis Rocha (MDB), do Distrito Federal, e Cláudio Castro (PL), do Rio de Janeiro.

A Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul (SSP-RS) informou à repórter Adriana Irion, de GZH, que já cumpre determinações contidas no decreto presidencial que regula o uso das forças policiais.

Leia Mais Secretário adjunto da Segurança diz que RS já cumpre decreto que regula uso da força policial

Na terça-feira (24), Juliana Leite Rangel, 26 anos, foi baleada na cabeça durante abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) ao veículo em que ela estava com a família na Rodovia Washington Luís (BR-040), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, quando estava a caminho da casa de parentes em Itaipu, Niterói (RJ).

Veja o documento

Leia outras colunas aqui.