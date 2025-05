Táxis poderão circular em corredores de ônibus que levam ao Beira-Rio em dias de jogos

Corredores de ônibus só podem ser utilizados por ônibus e veículos de emergência. Anselmo Cunha / Agencia RBS

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) autorizou a circulação de táxis nos corredores de ônibus que dão acesso ao estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, em dias de jogos. A mudança já passa a valer na partida do Inter contra o Mirassol no Beira-Rio no próximo domingo (18).

Conforme a EPTC, o objetivo dessa autorização é melhorar a fluidez do trânsito em dias de eventos esportivos. A liberação será somente em dias de jogo do Inter, em horários específicos.

Antes do jogo, os táxis podem circular nos corredores de ônibus a partir de três horas antes do início da partida, somente no sentido Centro-bairro, nos corredores das avenidas Borges de Medeiros e Padre Cacique.

Após a partida, a liberação se estende por mais três horas depois do fim do jogo, mas no sentido bairro-Centro, pelas avenidas Padre Cacique e Praia de Belas.

Na Capital, esta será a única circunstância em que os táxis poderão transitar pelos corredores de ônibus. Por outro lado, já é autorizada a circulação dos táxis pelas faixas de ônibus de Porto Alegre, que são sinalizadas com tinta azul em grandes avenidas.