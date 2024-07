Em 2019, quando começou a ensinar sobre células no Centro Universitário da Serra Gaúcha (FSG), a professora Diane Lina já conhecia a fama do senhor de quase 80 anos que cursava Medicina Veterinária depois de ser o primeiro colocado no vestibular. Foram seis anos na companhia do resiliente aluno que, incentivado pela esposa e provocado por um sonho, chegou ao objetivo.