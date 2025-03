5 fontes de carboidratos para incluir na dieta e comer sem culpa

Os carboidratos são frequentemente vistos como vilões da dieta. Contudo, eles são a principal fonte de energia do corpo e desempenham um papel fundamental na manutenção da saúde e do bem-estar. Inclusive, Katy Coelho, docente do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, explica haver carboidratos benéficos para o bom funcionamento do organismo.