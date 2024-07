O Grêmio anunciou nesta quinta-feira (18) a contratação do centroavante Matías Arezo, 21 anos. O uruguaio chega em definitivo do Granada-ESP para reforçar o Tricolor até o final de 2028. O novo contratado é mais uma opção para Renato Portaluppi montar o ataque gremista no segundo semestre.