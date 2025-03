Alcaraz não apoia denúncias feitas por sindicato fundado por Djokovic

Alcaraz não concordou com nota do novo sindicato dos jogadores.

O tenista espanhol Carlos Alcaraz disse nesta quarta-feira (19) que não apoia as ações judiciais movidas pelo sindicato de jogadores liderado pelo sérvio Novak Djokovic contra a ATP e outros órgãos dirigentes do tênis .

— Sinceramente, foi uma surpresa para mim, porque ninguém me contou nada. Simplesmente vi ontem nas redes sociais — declarou o número três do mundo na coletiva de imprensa anterior à sua participação no Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos.

O e spanhol se mostrou de acordo com algumas das reivindicações expressas pelo sindicato em relação à organização do tênis.

— Há algumas coisas com as quais concordo, há algumas coisas com as quais não concordo. Mas o principal aqui é que eu não o apoio, então é isso— afirmou o ex-número um do mundo.