Raducanu supera frustração da queda na estreia em Indian Wells e avança em Miami

CARMEN MANDATO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Raducanu venceu o US Open em 2021.

Principal tenista britânica da atualidade, Emma Raducanu ainda busca os melhores resultados da carreira após pintar como um fenômeno e conquistar o US Open de 2021. Após cair na estreia em Indian Wells, a tenista de somente 22 anos superou a frustração ao largar com tranquila vitória no WTA 1000 de Miami nesta quarta-feira (19).