Osaka sofre mas vence de virada em sua estreia no WTA 1000 de Miami

A japonesa Naomi Osaka estreou nesta terça-feira (18) com uma vitória sofrida no WTA 1000 de Miami contra a ucraniana Yulia Starodubtseva , evitando a segunda derrota consecutiva na primeira rodada.

Há duas semanas, a ex-número um do mundo se despediu logo em seu primeiro jogo no WTA 1000 de Indian Wells, na Califórnia, contra a colombiana Camila Osorio.

Nesta terça, Osaka, 61º colocada do ranking da WTA , precisou de uma grande virada para superar Starodubtseva (108ª) com parciais de 3/6, 6/4 e 6/3, após 2h28min de confronto.

Osaka, fora de forma após a lesão abdominal em janeiro sofrida no Aberto da Austrália , respondeu com uma quebra e diminuiu para 5-3, mas Starodubtseva venceu o set com seu saque.

No último momento, Osaka acertou seu rumo graças ao seu saque (10 aces contra nenhum da rival) e recuperou a confiança até vencer o segundo set com quatro games consecutivos.

— Não me saí muito bem em Indian Wells, então tentei aprender com isso. Eu estava apenas me divertindo jogando aqui. Queria estar em quadra o máximo possível porque considero Miami minha casa. Estou passando muito tempo com minha mãe e minha filha e é ótimo — disse a japonesa, que enfrentará a russa Liudmila Samsonova, 24ª cabeça de chave, na segunda rodada.