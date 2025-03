Maratona NB 42K: qual é o impacto econômico e turístico que o evento poderá trazer a Porto Alegre

Em pouco menos de um mês, Porto Alegre receberá a segunda edição da corrida NB 42K . No dia 27 de abril, cerca de 10 mil atletas correrão nas ruas da Capital em busca de completarem as provas de 42km, 21km, 10km e 5km.

— A quantidade de pessoas que têm se preparado ao longo dos últimos meses para a maratona, juntamente com os relatos que recebemos, é algo que nos traz grande satisfação e confiança. Acreditamos que teremos um evento histórico pela frente, com a maior participação de atletas nacionais e internacionais na New Balance 42k — exalta Claudio Soirefman, organizador da New Balance 42K Porto Alegre.