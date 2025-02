João Fonseca vence argentino na final e é campeão do ATP 250 de Buenos Aires

João Fonseca venceu o argentino Francisco Cerundolo. LUIS ROBAYO / AFP

João Fonseca é o campeão do ATP 250 de Buenos Aires. O brasileiro venceu o argentino Francisco Cerundolo, neste domingo (16), por 2 sets a 0.

No primeiro, João Fonseca fechou em 6 a 4. Em um set de erros para ambos os lados, o brasileiro foi mais consistente e conquistou a vantagem.

No segundo set, que consolidou sua vitória, João Fonseca teve de superar o nervosismo e a pressão da torcida adversária para bater Francisco Cerundolo. O brasileiro fechou a disputa em 7 a 6 após um tie-break no qual fez 7 a 1 no argentino.

Esta foi a primeira vez que João Fonseca chegou à final de um torneio ATP. Ele também se torna o primeiro atleta nascido em 2006 a vencer a competição.

Com 18 anos, cinco meses e 26 dias, Fonseca se tornou o mais jovem sul-americano a conquistar um título na era ATP Tour (a partir de 1990). Ele também entrou no top 10 dos mais jovens campeões e tirou da lista o americano Pete Sampras, ex-número um do mundo e ex-recordista de títulos de Grand Slams.

Entre os integrantes desta relação estão o australiano Lleyton Hewitt, o ucraniano Andrei Medvedev, o japonês Kei Nishikori, os espanhóis Rafael Nadal e Carlos Alcaraz e o norte-americano Michael Chang, que alcançaram ao menos a quarta posição no ranking.

Agora, o brasileiro se prepara para a disputa do Rio Open. O evento de ATP 500, que reúne grandes nomes do tênis, ocorre no Rio de Janeiro, de 15 a 23 de fevereiro.

A trajetória até o título

João Fonseca deixou quatro argentinos para trás para conquistar o título. JUAN MABROMATA / AFP

João Fonseca estreou no ATP 250 de Buenos Aires contra Tomas Martin Etcheverry, número 44 do mundo e um dos cabeças de chave do evento. O brasileiro venceu por dois sets a zero, com duplo 6/3.

Nas oitavas, o adversário foi Federico Coria, 115 no ranking. Em jogo duro, Fonseca perdeu o primeiro set, 6/2, e precisou se recuperar para vencer os dois seguintes (6/4 e 6/2).

Em seguida, novo jogo complicado. Mariano Navone, 47 do mundo, também largou em vantagem no primeiro set, aplicando um 6/3. João venceu em seguida, por 6/4, e os dois fizeram um intenso duelo no set decisivo, com o brasileiro confirmando a classificação num 7/5.

Nas semis, bateu o sérvio Laslo Djere por 2 sets a 1. No primeiro, o sérvio e o brasileiro foram para o tie-break. Após um empate em 6 a 6 nos games, Fonseca venceu por 7 a 3 e abriu um set a zero.

No segundo set, novamente um jogo muito disputado. Ninguém conseguia abrir dois games de diferença, até que Fonseca ganhou o oitavo game e abriu 5 a 3. Porém, o brasileiro não conseguiu fechar e sofreu a virada: 7 a 5, empate em sets por 1 a 1.

O terceiro e último set foi mais tranquilo. Sofrendo apenas um game, venceu por 6 a 1 e avançou à final, quando conquistou seu primeiro título diante do argentino Francisco Cerundolo, o número 28 do mundo.

João Fonseca tem apenas 18 anos. WILLIAM WEST / AFP

Carioca de Ipanema, na Zona Sul do Rio, João Fonseca é filho de um empresário do ramo de investimentos e de uma ex-atleta de vôlei. Fora das quadras, o ainda menino de 18 anos gosta de outros esportes e acompanha as músicas da atualidade.

Além do tênis, modalidade que ele começou a praticar aos quatro anos, Fonseca gosta de outros esportes, como futebol e surfe. A paixão pela prática esportiva partiu do incentivo da família. Roberta Fonseca, mãe de João, foi jogadora de vôlei e defendeu alguns clubes no passado. O pai Christiano Fonseca Filho é conhecido por ser um empresário bem sucedido do mercado de investimentos e com uma mentalidade de trabalho duro.

Torcedor fanático do Flamengo, o tenista já explicou que o amor pelo clube surgiu por conta do irmão.

— Assisto à maioria dos jogos, mas tênis é uma coisa, futebol é outra. O pessoal torce para quem quer e tenho que acolher as pessoas que torcem por você e é isso — disse Fonseca após o Rio Open 2024.