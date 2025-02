Um dos favoritos no Rio Open, Zverev elogia João Fonseca: "Está fazendo as coisas certas"

Zverev está no Rio de Janeiro para a disputa do Rio Open.

Nos últimos dias, treinou nas quadras do Jockey, na capital carioca, e, neste domingo, concedeu sua primeira entrevista coletiva. Questionado sobre João Fonseca, uma das promessas do tênis brasileiro e mundial , elogiou o carioca de 18 anos.

— Ele (João) é talentoso , só ver os resultados e quem ele está batendo. A coisa mais importante é quem cerca ele mantê-lo calmo. Ele parece um cara legal, um cara low profile. Tem que saber que chegar na final e vencer é o primeiro estágio. Não é assim para ser número 1 do mundo , vencer 24 Grand Slams. É todo o processo, ele está fazendo as coisas certas . O tempo vai dizer.

O número 2 do mundo desembarcou no país após cair nas quartas de final do ATP 250 de Buenos Aires. Por lá, sofreu com a torcida argentina, principalmente na partida contra Francisco Cerúndolo.