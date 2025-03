Não é gramado sintético que cria desequilíbrio, é falta de fair play financeiro', diz Leila

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, manifestou sua insatisfação com clubes brasileiros que não pagam jogadores e demais equipes em dia e prometeu "bater forte" no assunto. Segundo ela, é a falta de fair play financeiro no futebol do País e não os gramados sintéticos, alvo de ataques recentes de um grupo de jogadores locais, o que causa desequilíbrio (o Palmeiras é um dos times do Brasil que tem grama sintético em seu estádio).