Como foi o segundo dia de disputas da chave principal no Rio Open

João não conseguiu avançar para as oitavas. Divulgação / Fotojump/Rio Open

O segundo dia de disputa da chave principal do Rio Open deixou os brasileiros decepcionados. Com apenas João Fonseca na chave de simples nesta terça, recaia nele parte da esperança do Brasil de conquistar pela primeira vez no torneio.

No último jogo da quadra central, no entanto, milhares de espectadores viram João perder para o francês Alexandre Muller, número 60 do ranking, por 2 sets a 0. Assim, europeu avançou para a próxima fase.

As oitavas de final, inclusive, terão o reencontro dos finalistas do torneio do ano passado. Sebastian Baez venceu Roman Burruchaga e Mariano Navone superou Roberto Carballés Baena, da Espanha.

Os dois argentinos devem duelar na quinta-feira. No Rio Open de 2024, Baez levou a melhor e foi campeão.

As felicidades da terça ficaram por conta das duplas brasileiras. Duas entraram em quadra e ambas conseguiram a vitória. Orlando Luz e Felipe Meligeni, primeiro, e, depois, Marcelo Demoliner e Fernando Romboli garantiram classificação.

Os resultados da terça-feira (18/2)

Simples

Luciano Darderi (ITA) 2x0 Hugo Dellien (BOL) - 7/6 e 2/2 (Dellien se retirou)

Sebastian Baez (ARG) 2x0 Roman Burruchaga (ARG) - 6/3 e 7/5

Damir Dzumhur (BIH) 2x0 Dusan Lajovic (SRV) - 6/3 e 6/4

Tomás Etcheverry (ARG) 2x0 Corentin Moutet (FRA) - 6/3 e 7/6

Francisco Cerúndolo (ARG) 2x0 Hugo Gaston (FRA) - 7/6 e 6/0

Jaime Faria (POR) 2x0 Tomas Barrios Vera (CHI) - 6/2 e 7/5

Mariano Navone (ARG) 2x0 Roberto Carballés Baena (ESP) - 6/4 e 6/3

Alexander Zverev (ALE) 2x0 Yunchaokete Bu (CHN) - 7/6 e 6/4

Alexandre Muller (FRA) 2x0 João Fonseca (BRA) - 6/1 e 7/6

Camilo Carabelli (ARG) 2x1 Pedro Martínez (ESP) - 4/6, 6/3 e 6/3

Duplas