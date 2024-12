Alistamento Militar Feminino começa em 1º de janeiro; saiba como vai funcionar

A partir do dia 1º de janeiro de 2025 , mulheres que completam 18 anos no próximo ano poderão realizar o alistamento militar voluntário. Conforme a informação divulgada nesta quarta-feira (11) pelo Ministério da Defesa, o prazo para se candidatar vai até 30 de junho de 2025 .

Segundo informações do g1 , cerca de 1,5 mil vagas devem ser ofertadas em 28 municípios de 13 Estados e no Distrito Federal. Serão 155 vagas na Marinha, 1.010 no Exército e 300 na Aeronáutica .

O alistamento para as mulheres poderá ser feito via internet ou presencialmente em uma Junta de Serviço Militar.

Critérios de alistamento

Como funciona

Uma vez incorporadas, as mulheres ocuparão a graduação de soldado (ou marinheiro-recruta, no caso da Marinha) e terão os mesmos direitos e deveres dos homens.

Cidades com vagas

Segundo as Forças Armadas, as unidades nesses municípios já contam com mulheres em suas instalações militares e, por isso, já têm estruturas como alojamentos para receber as novas candidatas. A Defesa deve fazer "adequações mínimas" para garantir a recepção das alistadas.