Morre médica da Marinha atingida na cabeça por bala perdida dentro de hospital no Rio de Janeiro

Morreu por volta das 16h32min desta terça-feira (10) a médica da Marinha Gisele Mendes de Souza e Mello , baleada na cabeça dentro do Hospital Naval Marcílio Dias , na zona norte do Rio de Janeiro, durante a manhã.

"A Marinha se solidariza com familiares e amigos e informa que está prestando todo o apoio nesse momento de grande dor e tristeza", diz trecho do texto.

Gisele participava de uma cerimônia no auditório da Escola de Saúde da Marinha no momento em que foi atingida. A oficial atuava como geriatra e superintendente de Saúde do hospital.

Operação policial

No momento em que Gisele foi atingida, estava em curso uma operação da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do bairro Lins de Vasconcelos. De acordo com informações da Polícia Militar, agentes da corporação foram atacados por criminosos na comunidade do Gambá. A operação teve como objetivo prender bandidos envolvidos em roubos de veículos na região do Grande Méier.