Gisele Mendes de Souza e Mello é capitã de Mar e Guerra, médica geriátrica e superintendente de Saúde do hospital. Marinha do Brasil / Divulgação

Uma médica da Marinha está em estado grave após ser atingida na cabeça por uma bala perdida dentro do Hospital Naval Marcílio Dias, na zona norte do Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira (10).

Segundo informações do portal g1, a capitã de Mar e Guerra, Gisele Mendes de Souza e Mello, participava de uma cerimônia no auditório da Escola de Saúde da Marinha quando foi vítima do projétil. Ela é geriatra e superintendente de Saúde do hospital. A médica foi socorrida por colegas e levada para o centro cirúrgico.

Operação policial

No momento em que Gisele foi atingida, estava em curso uma operação da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do bairro Lins de Vasconcelos. De acordo com informações da Polícia Militar, agentes da corporação foram atacados por criminosos na comunidade do Gambá. A operação tem como objetivo prender bandidos envolvidos em roubos de veículos na região do Grande Méier.

Procurada pelo g1, a Marinha do Brasil disse que a médica foi baleada durante a ação. A Polícia Civil informou que a investigação está a cargo da Marinha do Brasil e que "se colocou à disposição para dar qualquer apoio necessário no curso da apuração".

O que dizem as autoridades

Nota da PM

A Assessoria de imprensa da Secretaria de Estado da Polícia Militar informa que a UPP Lins realiza na manhã desta terça-feira (10/12) uma operação nas Comunidades do Complexo do Lins. Quando na Comunidade do Gambá, os policiais foram atacados por criminosos. Posteriormente o comando da unidade recebeu informações sobre uma vítima ferida dentro do Hospital Marcílio Dias. O policiamento segue reforçado no local.

Nota da Marinha

A Marinha do Brasil (MB) informa que, durante uma Operação do Comando da Coordenadoria da Polícia Pacificadora no Complexo do Lins, nesta terça-feira (10), um projétil de arma de fogo alcançou o interior de um dos prédios do complexo do Hospital Naval Marcílio Dias atingindo uma militar da MB.