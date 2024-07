Dnit analisa cancelamento da construção de ponte provisória sobre o Rio Caí 

Um relatório de engenharia entregue nesta quarta-feira (17) à Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) no RS pode selar o fim da construção da ponte provisória sobre o Rio Caí, entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis. A obra, iniciada após a enchente de maio, era encarada como fundamental para retomar a conectividade entre as regiões da Serra e das Hortênsias. A análise final do documento deve ser concluída pela diretoria do Dnit nesta semana, e aí o órgão vai se posicionar sobre a viabilidade de manter a obra.