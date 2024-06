Reconstrução de cabeceira deve atrasar instalação de ponte provisória na BR-116 em ao menos 30 dias

O desabamento parcial de uma das cabeceiras da ponte provisória do Rio Caí, entre Caxias e Nova Petrópolis, vai provocar um adiamento no cronograma de entrega da obra. A nova cheia registrada no último domingo (16) danificou a estrutura, que precisará ser reconstruída e reforçada, impedindo que a meta de entrega, que era até o final deste mês de junho, seja cumprida.