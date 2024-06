Nesta quinta-feira (13), equipes do Exército de Aquidauana, no Mato Grosso do Sul, descarregam a estrutura para montar a ponte provisória que ligará Caxias do Sul a Nova Petrópolis — será a alternativa após a ponte sobre o Rio Caí, na BR-116, ser danificada pela cheia. O grupo de 75 militares é do 9º Batalhão de Engenharia de Combate e é uma das oito equipes brasileiras especialistas no "lançamento de pontes provisórias", termo usado para a metodologia que será utilizada na montagem.