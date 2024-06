O novo cronograma de obras da ponte provisória entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis deve ser detalhado na quarta-feira (19) pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). Nos últimos dois dias, técnicos do departamento avaliaram a cabeceira que foi danificada pela chuva do último domingo (16). Parte das pedras colocadas no local para receber a estrutura metálica deslizou para o Rio Caí.