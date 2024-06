O trânsito na BR-116 entre o bairro de Galópolis e o distrito de Vila Cristina, em Caxias do Sul, foi liberado na manhã desta terça-feira (18). No entanto, conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no km 166 e no km 170 estão sendo realizados trabalhos, por isso o fluxo de veículos é orientado no sistema de pare e siga, sendo restrito para veículos superiores a 20 metros